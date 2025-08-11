서울국제작가축제 내달 12∼17일 개최…현기영·옌렌커 대담으로 시작

한국문학번역원은 9월 12∼17일 서울 종로구 복합문화공간 그라운드서울에서 ‘보 이 는 것 보 다 ( )’를 주제로 8개국 10명의 외국 작가와 19명의 한국 작가가 참여하는 작가 축제를 개최한다고 11일 밝혔다.

2022년 한국인 최초로 한스 크리스티안 안데르센상을 받은 이수지는 프랑스 그림책 작가 아드리앵 파를랑주와 그림책의 예술적 세계를 탐구한다.

전수용 번역원장은 “작가축제는 세계 각국의 작가가 문학으로 하나 되는 소중한 자리”라며 “해외 문학과의 네트워크를 강화해 한국문학이 세계에서 더 빛날 수 있도록 글로벌 축제로 거듭나겠다”고 말했다.