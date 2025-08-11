김정헌 인천 구청장, 제3연륙교 환승 정류소 예정지 점검

김정헌 인천 중구청장이 8일 제3연륙교 연계 버스 환승 거점 정류소 설치 예정지를 점검하고 있다. 중구 제공

김 구청장은 지난해 7월 인천시청에서 열린 인천지역 군수·구청장협의회에서 유정복 인천시장에게 “제3연륙교 개통을 영종 교통체계 개선의 기회로 만들어야 한다”며 환승 정류소 설치 필요성을 강조하기도 했다.

김 구청장은 이번 점검에서 환승 정류소 설치 예정지 외에도 제3연륙교를 경유하는 버스들이 정차할 신설 정류소 예정지들을 살펴보며 편의와 안전 등 여러 분야의 개선·보완 사항을 검토했다.