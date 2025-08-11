인천시 특사경, 의약품 불법 유통·판매 업소 7곳 적발

인천시 특별사법경찰이 인천지역 내 한 의약품 도매상에서 의약품 불법 유통·판매 행위를 단속하고 있다. 인천시 제공

A 업소는 의약품 보관장소에 주방기구와서류박스 등 각종 생활용품을 보관하다가, B 업소는 의약품 출고 시 품질관리 부서 담당자가 현장에 없이 공급관리 직원이 출고 업무를 대신하다가 적발됐다.

현행 약사법은 의약품 도매상이 준수해야 할 시설·설비, 공급 및 품질관리, 운송 업무 등에 관한 사항을 규정하고 있을 뿐 아니라 관련 문서 기록을 2년간 보존하도록 하고 있다.

시 특사경은 적발된 업소 7곳의 위반 행위자를 입건한 뒤 수사를 거쳐 검찰에 송치할 예정이다. 또 관할 군·구에도 통보해 행정처분이 이뤄지도록 조치할 계획이다.

시 특사경 관계자는 “앞으로도 지속적인 단속과 점검으로 시민들이 안심하고 의약품을 사용할 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다.