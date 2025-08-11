퇴계 이황의 도학정신과 시심(詩心)을 묵향에 담는다

도산서원 창건 450주년 맞아 특별 전시 ‘퇴계(退溪)’ 대구와 안동에서 열려

선조유묵 '잠명제훈' 사물잠과 발문(진성이씨 상계종택 기탁자료) 한국국학진흥원 제공

이번 전시는 도산서원이 낙성되고 편액이 걸린 여름에 맞춰 열리는 행사다.

서예전에 참여한 현대 한국 최고의 서예가 51명은 한호가 쓴 ‘도산서원’ 편액의 의미를 되새기고자 퇴계 이황 선생이 남긴 자작시, 후학들의 추모시, 조선 명사들의 도산 순례시 등 100여 편을 현대 서예작품으로 재구성했다.

이러한 작품들은 단순한 문학적 재현을 넘어 퇴계의 도학정신과 삶의 궤적을 서예를 통해 압축적으로 담아내고 있다.