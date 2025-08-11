전남도, 폭염 취약한 시설하우스에 냉방·차광시설 지원

고온 민감 작물 피해 최소화·생산비 절감 등에 3억7000만원

폭염대응- 냉방기. 전남도 제공

전남도는 시설채소, 과수, 화훼 등 고온에 민감한 작물의 피해를 최소화하고 농업인의 경영을 안정시키기 위해 ‘시설원예 생산비 절감 지원사업’을 추진한다고 밝혔다.