시사 전체기사

“트럼프가 27년 전 스토킹해 데이트 신청했다”는 이 배우 누구?

입력:2025-08-11 10:26
공유하기
글자 크기 조정
에마 톰슨. EPA연합뉴스

영국 배우 에마 톰슨(66)이 27년 전 도널드 트럼프(79) 미국 대통령에게서 데이트 신청을 받았다고 주장했다.

톰슨은 ‘해리포터’ 시리즈의 트릴로니 교수로 잘 알려진 영국 배우다.

10일(현지시간) 독일 매체 슈테른 등에 따르면 톰슨은 지난 6일 개막한 스위스 로카르노영화제에서 이 같은 일화를 소개했다.

톰슨은 영화 ‘프라이머리 컬러스’를 촬영하던 1998년 트럼프 대통령이 전화를 걸어와 “내 아름다운 집들 중 한 곳에 묵도록 초대합니다. 함께 저녁을 먹을 수도 있어요”라고 제안했다고 말했다.

그는 “친절하시네요. 감사합니다. 또 연락드릴게요”라고 거절했다며 “트럼프와 데이트를 했다면 미국 역사의 흐름을 바꿀 수도 있었을 것”이라고 농담했다.

그러나 톰슨은 트럼프가 촬영지 숙소 연락처를 알아낸 건 ‘스토킹’이라고 말했다. 또 그날이 영화감독 겸 배우 케네스 브래나와 이혼이 확정된 날이었다며 “트럼프가 이혼한 멋진 여성을 찾고 있었다고 장담한다”고 말했다. 당시는 트럼프도 두 번째 부인 말라 메이플스와 이혼한 상태였다.

톰슨은 국내에서 ‘해리포터’ 시리즈의 트릴로니 교수로 익숙한 영국 배우다. 제인 오스틴의 동명 소설을 대만 출신 이안 감독이 영화로 만든 ‘센스 앤 센서빌리티’(1996)에서 각본을 쓰고 주연도 맡았다. 이 영화는 미국 아카데미 각색상, 영국 아카데미 작품상·여우주연상, 베를린영화제 황금곰상을 받았다. 톰슨은 올해 로카르노영화제에서 공로상에 해당하는 레오파드클럽상을 수상했다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
대전 前연인 살해 남성 신상공개···26세 장재원
서민 울리는 쌀·라면 가격…7월 먹거리 물가 3.5% 껑충
이 대통령 국정지지율 56.5%…취임 후 최저치 [리얼미터]
6주 만에 주춤한 6·27 규제 효과, 강남 집값 억대 상승도
‘NLL 위협비행’ 아파치 헬기 조종사 70여명 조사
손아섭 맹활약·문동주 호투…한화, LG에 3연패 면했다
“막내 구해야해” 물에 빠진 4남매…민간 구조대가 살렸다
‘이주노동자 지게차 학대’ 벽돌공장, 직원 21명 임금 체불 사실도 확인
국민일보 신문구독