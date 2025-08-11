기아대책·CJ온스타일, 집중호우 피해 주민에 긴급 물품 지원
국제구호개발 NGO 희망친구 기아대책(회장 최창남)이 CJ온스타일과 집중호우로 피해를 입은 지역 주민들의 생활 안정과 회복을 돕기 위해 ‘행복한나눔xCJ온스타일 호우피해지역 물품지원’ 사업을 전개한다고 11일 밝혔다.
이번 사업을 위해 CJ온스타일은 기아대책의 사회적기업 행복한나눔에 총 1억2500만원 상당의 냉감 기능 물품을 기탁했다. 행복한나눔은 전달받은 물품을 전국 1000가구에 긴급 지원할 예정이다. 대상 지역은 경기도 가평과 광주광역시를 비롯해 경남 산청 하동 의령 합천, 천안아산, 한국장애인직업재활시설협회 등 총 8곳이다. 각 가구엔 CJ온스타일의 기능성 냉감패드와 풍기인견 등 여름나기 물품이 제공될 예정이다.
행복한나눔과 CJ온스타일은 이번 협업을 통해 일시적인 물품 지원을 넘어 재난·재해 등 위기 상황에서 지역사회에 대한 긴급 지원과 일상 회복을 돕는 지속가능한 대응 모델을 구축하기로 했다. 양 기관은 앞으로 취약계층 자립, 자원순환, 나눔문화 확산 등 ESG 가치를 기반으로 앞으로도 협력할 계획이다.
최창남 회장은 “이번 집중호우로 인해 주거지를 잃고 임시 거처에 머무는 피해 주민들은 곧이어 닥친 폭염 속에서 이중고를 겪고 있다”며 “위생과 냉방에 취약한 환경 속에서 이번 CJ온스타일과 함께 전달한 지원 물품이 조금이나마 시원한 위로가 되기를 바란다”고 전했다. 이어 “기아대책은 앞으로도 어려움에 처한 이웃들을 위해 신속하고 실질적인 지원을 이어가겠다. 피해 주민들의 온전한 일상 회복을 위해 힘을 보태겠다”고 했다.
이현성 기자 sage@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사