숭실사이버대학교 합창단 ‘2025 아름다운 이음콘서트’ 참여

숭실사이버대 합창단은 서울필로스합창단(시각장애인 합창단), 서울패밀리합창단과 함께 대규모 연합 합창무대로 오케스트라와 솔리스트, 대규모 합창단이 함께 빚어내는 웅장한 하모니를 통해 한층 깊은 울림을 선사할 예정이다.

국내 최초 사이버대학 숭실사이버대는 기독교 정신에 입각한 ‘진리’와 ‘봉사’를 교육이념 아래, 강력한 콘텐츠로 구성된 이러닝 시스템 및 최첨단 LMS 중심의 스마트캠퍼스 구축에 성공하여 대한민국 온라인 교육 트렌드를 선도하고 있다.