청년떡집 ‘자몽 요거트 크림떡’ 출시

과일 디저트와 전통 떡의 콜라보

특히 자몽 쥴레의 과일 디저트다운 상큼함과 크림떡 특유의 달콤함이 절묘하게 어우러지며 전통떡과 과일디저트의 경계를 넘나드는 새로운 식감을 구현했다는 평가다.

냉동 보관 후 차갑게 즐겨도 쫄깃한 식감은 그대로 유지됨으로써 여름철 시원한 간식으로도 제격이다. 시원한 음료나 아이스티와 함께 곁들이면 홈카페 디저트로도 손색이 없고, 색감과 맛 모두 만족도를 높여 선물용 간식으로도 활용도가 높다.