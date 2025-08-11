시사 전체기사

[속보]대전 前연인 살해 남성 신상공개···26세 장재원

입력:2025-08-11 09:09
대전경찰청 홈페이지 캡처

대전 도심에서 전 연인이었던 여성을 흉기로 살해한 20대 남성의 신상정보가 11일 공개됐다.

대전경찰청은 살인 혐의로 구속된 피의자 장재원(26)의 신상정보를 홈페이지에 올렸다.

장씨는 지난달 29일 낮 12시8분쯤 대전 서구 괴정동 주택가 골목에서 연인 관계였던 30대 여성 A씨를 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의로 지난 6일 구속됐다.

앞서 경찰은 지난 8일 신상정보공개심의위원회를 열고 장씨의 신상정보 공개를 의결했다.

장씨의 신상정보는 이날부터 30일 동안 대전경찰청 홈페이지를 통해 공개된다.

장씨는 검거 직전 음독을 시도해 병원에서 치료를 받다 지난 5일 퇴원했다. 그는 경찰 조사에서 범행 동기에 대해 “나를 무시해 죽여야겠다고 결심했다”는 취지로 진술했다.

경찰은 조만간 장씨에 대한 조사를 마치고 사건을 검찰에 송치할 방침이다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

