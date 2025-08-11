정부, 美에 “폴리실리콘 관세 땐 투자 차질…한국 특별고려해달라”

미국, 폴리실리콘에 대한 무역확장법 232조 조사중

한국 “폴리실리콘에 대한 광범위한 수입 제한, 투자 불확실성 커져”

산업부는 특히 한화큐셀의 조지아주 태양광 패널 생산시설 투자와 OCI의 텍사스주 태양광 셀 생산시설 투자를 언급한 뒤 “(폴리실리콘에 대한) 관세 등 무역 제한 조치로 이어질 경우 한국 기업의 미국 내 투자에 대한 정책 불확실성이 커질 것”이라고 했다.