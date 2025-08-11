시사 전체기사

이 대통령 국정지지율 56.5%…취임 후 최저치 [리얼미터]

입력:2025-08-11 08:26
수정:2025-08-11 08:33
전주 대비 6.8% 포인트 하락
민주당 48.4%·국민의힘 30.3%

이재명 대통령이 지난달 31일 용산 대통령실 청사에서 열린 6차 수석·보좌관 회의를 주재하고 있다. 대통령실통신사진기자단, 연합뉴스

이재명 대통령 국정수행 지지도가 56.5%로 취임 후 최저치를 기록했다는 여론조사 결과가 11일 발표됐다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 4~8일 전국 18세 이상 유권자 2506명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령 국정수행에 대한 평가 질문에 응답자 56.5%가 ‘잘함’이라고 답했다.

지난주와 비교해 6.8% 포인트 떨어진 수치로 이 대통령 취임 후 가장 큰 폭으로 하락했다.

‘잘못함’은 38.2%로 전주 대비 6.8% 포인트 올랐다. ‘잘 모름’은 5.2%로 집계됐다.

지난 7∼8일 전국 18세 이상 유권자 1006명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 48.4%, 국민의힘이 30.3%를 각각 기록했다.

민주당은 전주 대비 6.1% 포인트 하락해 7주 만에 50%대 아래로 떨어졌다. 국민의힘은 3.1% 포인트 올라 6주 만에 30%를 회복했다.

조국혁신당은 4.0%, 개혁신당은 3.1%, 진보당은 1.4%로 각각 집계됐다.

두 조사 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다.

대통령 국정수행 지지도 조사 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p, 정당 지지도 조사 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다.

응답률은 각각 5.2%, 4.5%였다(자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조).

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

