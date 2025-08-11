이 대통령 국정지지율 56.5%…취임 후 최저치 [리얼미터]
전주 대비 6.8% 포인트 하락
민주당 48.4%·국민의힘 30.3%
이재명 대통령 국정수행 지지도가 56.5%로 취임 후 최저치를 기록했다는 여론조사 결과가 11일 발표됐다.
리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 4~8일 전국 18세 이상 유권자 2506명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령 국정수행에 대한 평가 질문에 응답자 56.5%가 ‘잘함’이라고 답했다.
지난주와 비교해 6.8% 포인트 떨어진 수치로 이 대통령 취임 후 가장 큰 폭으로 하락했다.
‘잘못함’은 38.2%로 전주 대비 6.8% 포인트 올랐다. ‘잘 모름’은 5.2%로 집계됐다.
지난 7∼8일 전국 18세 이상 유권자 1006명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 48.4%, 국민의힘이 30.3%를 각각 기록했다.
민주당은 전주 대비 6.1% 포인트 하락해 7주 만에 50%대 아래로 떨어졌다. 국민의힘은 3.1% 포인트 올라 6주 만에 30%를 회복했다.
조국혁신당은 4.0%, 개혁신당은 3.1%, 진보당은 1.4%로 각각 집계됐다.
두 조사 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다.
대통령 국정수행 지지도 조사 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p, 정당 지지도 조사 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다.
응답률은 각각 5.2%, 4.5%였다(자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조).
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사