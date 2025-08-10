시사 전체기사

“막내 구해야해” 물에 빠진 4남매…민간 구조대가 살렸다

입력:2025-08-10 20:13
일요일인 10일 제주지역이 흐리고 무더운 날씨를 보인 가운데 제주시 조천읍 함덕해수욕장에서 피서객들이 물놀이를 즐기고 있다. 연합뉴스

제주에서 물에 빠진 어린 4남매가 민간 해양재난구조대원의 신속한 대처로 모두 구조됐다.

10일 제주해양경찰서에 따르면 전날 오후 4시50분쯤 제주시 조천읍 신흥해변 인근 해상에서 남매 4명(10대 3명, 10대 미만 1명)이 바다에 빠졌다.

이때 제주해양경찰서 해양재난구조대원으로 활동하는 인근 레저업체 강사 A씨와 B씨가 사고 상황을 확인해 신속히 현장으로 이동했다.

A씨는 제트스키로 2명을, B씨는 직접 바다에 뛰어들어 1명을 구했다. 나머지 1명은 스스로 물 밖으로 나왔다.

남매 중 2명은 호흡곤란 증세로 병원에 이송됐지만 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

해경은 막내가 물 위에 떠 있던 공을 주우려다 깊은 곳으로 빠졌고, 이를 구하려던 형·누나들이 함께 사고를 당한 것으로 보고 있다.

해경 관계자는 “민간 구조대원의 신속한 판단과 대응 덕분에 소중한 생명을 지킬 수 있었다”며 “앞으로도 긴밀한 협력과 교육을 통해 해양 안전망을 강화하겠다”고 밝혔다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

