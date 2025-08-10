33살에 세상 떠난 한국계 여성, 美 동전으로 부활
미국에서 한국계 여성 장애인 인권운동가의 모습이 새겨진 25센트 동전(쿼터)이 11일(현지시간)부터 시중에 유통된다.
주인공은 스테이시 박 밀번(Stacey Park Milburn)으로 한국계 인물이 미국 화폐에 등장한 것은 이번이 처음이다. 이번 동전은 미 조폐국의 ‘아메리칸 위민 쿼터스 프로그램’을 통해 제작됐다. 해당 프로그램은 참정권, 시민권, 과학, 예술 등 미국 사회 발전에 기여한 여성 20명을 기리기 위해 2022년부터 진행 중이며, 밀번은 19번째 헌정 대상자다.
서울에서 주한미군 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어난 밀번은 미국 노스캐롤라이나에서 성장했다. 선천성 근이영양증을 앓던 그는 10대 시절부터 장애인 인권운동에 뛰어들어 16세에 주(州) 장애인 관련 위원회에서 활동했다. 스무살이던 2007년에는 10월을 '장애인 역사 및 인식의 달'로 지정하고 모든 학교에서 장애인 역사를 교육하도록 하는 노스캐롤라이나 주법의 제정 및 통과에 결정적인 역할을 했다.
2011년 캘리포니아 베이 지역으로 이주한 뒤에는 ‘장애인 정의 문화 클럽(Disability Justice Culture Club)’을 설립해 장애인 중에서도 특히 소외된 유색인종, 이민자, 성소수자, 노숙자 권익 향상에 힘썼다. 2014년에는 버락 오바마 행정부에서 지적장애인위원회 위원으로 활동했다.
코로나19 팬데믹 당시에는 장애인·저소득층·노숙자에게 마스크와 의약품을 지원하는 활동을 조직했다. 신장암 투병 중에도 활동을 이어가던 그는 2020년 5월 19일 서른세 번째 생일에 수술 합병증으로 세상을 떠났다.
조폐국은 “밀번은 리더이자 비전가이며, 장애인의 정의를 위한 맹렬하면서도 연민 어린 활동가였다”고 평가했다. 동전에는 전동휠체어를 탄 밀번이 연설하는 모습과 목의 기관절개술 튜브 고정장치가 사실적으로 묘사됐다. 테두리에는 ‘DISABILITY JUSTICE(장애인의 정의)’와 ‘Stacey Park Milburn’이 새겨졌다.
