고동빈 “실수 없는 젠지, 라인전부터 압박감 컸다”
5연패에 빠진 KT 고동빈 감독이 “선수 교체만으로는 해결할 수 없다”고 말했다.
KT 롤스터는 10일 서울 종로구 LCK 아레나에서 열린 2025 LoL 챔피언스 코리아(LCK) 정규 시즌 4라운드 경기에서 젠지에 0대 2로 졌다. 5연패, 세트 10연패에 빠진 이들은 11승13패(-6)를 기록했다. 레전드 그룹 4위.
두 세트 모두 완패를 당했다. 고 감독은 경기 후 기자회견에서 “상대가 라인전 단계부터 촘촘하게, 실수 없이 플레이했다. 많은 압박감을 느낀 게임이었다”고 말했다. 또 “밴픽적으로도, 연습 때 나오던 구도보다 상대가 더 강하게 플레이했다”고 덧붙였다.
‘퍼펙트’ 이승민의 부진이 깊어지고 있지만, 고 감독은 “아무래도 강팀들과 계속 붙다 보니까 자주 지고 있다. 못하는 장면이 많이 나오고 있는데 선수 교체만으로 해결할 수는 없다고 생각한다”고 했다. 아울러 “선수 기용에 대해 당장 밝히기보다는 팀에서 내부적으로 최선의 판단을 내리겠다”고 말했다.
그는 “1세트나 2세트나 모든 팀이 즐겨 고르는 매치업이었고, 2세트(오른 대 럼블)는 나쁘지 않게 플레이했다고 생각한다. 1세트(암베사 대 그웬)도 라인 스와프와 다이브 때문에 CS 차이가 많이 났다. 고쳐나가야 한다”고 말했다.
두 경기 연속 선발로 출전시킨 ‘웨이’ 한길에 대해서는 “오늘은 장점만 얘기하고 싶다. 한길의 장점은 팀 분위기를 좋게 만들어준다는 점이다. 그리고 가장 큰 장점은 중요한 상황에서 이니시에이팅을 거는 데 주저함이 없다는 것”이라고 말했다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사