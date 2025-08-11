“AI 똑똑하게 쓰고 싶다” 수요 느는데… ‘의무 교육’은 요원

올라온 사진이 AI 생성물이었다는 사실을 댓글 창을 보고 나서야 알아차렸기 때문이다. 이씨는 “사진을 자세히 살펴보니 사람 손 모양이나 배경 등에서 어색한 부분이 있었다”며 “AI로 만든 콘텐츠가 쏟아지고 AI를 활용할 일도 점점 늘어나고 있는데, 똑바로 배워두지 않으면 속아넘어갈 일도 많겠다는 생각이 들었다”고 말했다.

대학생 한모(23)씨도 “조별과제에서 한 조원이 챗GPT에게 물어 자료를 조사해왔다”며 “자료 취합 중 사실과 다른 부분을 발견했는데, AI를 곧이곧대로 믿을 게 아니라 제대로 파악하고 공부하는 게 중요하다고 느꼈다”고 말했다.