“80년 통일 노력 값져… 남북 용서·동행 가능할 것”

NCCK, ‘2025 세계교회와 함께하는 한반도 평화통일 남북공동기도주일’ 개최

제리 필레이 세계교회협의회 총무 내한

NCCK가 주최한 ‘2025 세계교회와 함께하는 한반도 평화통일 남북공동기도주일’ 참석자들이 10일 서울 종로구 연동교회에서 함께 손잡고 '우리의 소원은 통일'을 부르고 있다. 앞줄 왼쪽부터 이성희 연동교회 원로목사, 제리 필레이 세계교회협의회 총무, 조성암 NCCK 회장, 김종생 NCCK 총무.



한국기독교교회협의회(NCCK·총무 김종생 목사)는 10일 서울 종로구 연동교회(김주용 목사)에서 ‘2025 세계교회와 함께하는 한반도 평화통일 남북공동기도주일’ 예배를 드렸다.



세계교회협의회는 2013년 부산총회에서 세계교회가 광복절 직전 주일을 공동기도주일로 지키기로 결의했다. 올해는 ‘민족의 통일과 평화를 위한 선언’(88선언)이 발표된 연동교회에서 예배를 드리며 이를 기념해 제리 필레이 세계교회협의회 총무가 방한했다. 세계교회협의회는 전 세계 110여개국, 352개 교단이 참여하는 세계 최대 에큐메니컬 협의체다.



제리 필레이 세계교회협의회 총무가 10일 서울 종로구 연동교회에서 열린 ‘2025 세계교회와 함께하는 한반도 평화통일 남북공동기도주일’에서 설교하고 있다.



이날 필레이 총무는 분단 후 80년 동안 통일을 위해 애써온 대한민국을 격려했다. 그는 “느리지만 묵묵히 맡은 자리는 지키는 사람도 있고 결코 목표에 도달할 수 없다고 포기한 사람, 혹은 이 일에 관심도 없는 사람도 있었을 것”이라며 “우리는 이 과정 어느 지점에 서 있든지, 얼마나 오래 걸리든지 그 길을 걸어가야 한다”고 강조했다. 이어 “성령의 능력 안에서 불가능해 보이던 일이 가능해진다”면서 “남과 북이 용서와 정의, 평화와 치유, 화해를 발견하고 서로 용서하고, 함께 살아갈 수 있을 것”이라고 희망을 던졌다.



남북교회가 공동으로 작성했던 기도문은 북한과의 대화 단절로 6년째 남측 초안으로 발표됐다. 기도문에는 “작은 시작이 진실한 만남과 지속적인 평화의 길로 이어지게 하소서. 이 땅의 전쟁을 정당화해 온 모든 증오와 적개가 더 이상 우리의 미래를 가로막지 못하게 하소서”라는 내용이 담겼다.



김종생 NCCK 총무는 “힘 없는 지푸라기지만 성령의 바람이 불면 큰 일을 할 수 있다는 필레이 총무 설교대로 우리 모두의 열의가 모이면 큰 일을 할 수 있겠다는 영감을 얻었다”며 “쉽지 않은 시기지만 지난 세월 함께 기도해왔던 눈물과 헌신이 이 땅에 평화를 다시 세우는 씨앗이 될 것”이라고 인사했다.



글·사진=박용미 기자 mee@kmib.co.kr



