‘폰 수리보증, 왜 한국만 2년?’… 생활밀착 규제 여전히 수두룩

대한상의, 생활 속 규제 24건 개선 건의

대표적으로 이동통신사가 휴대전화의 제품보증 연장 서비스를 제공할 수 없도록 한 보험업 규제가 포함됐다. 자동차나 생활 가전은 제조사뿐 아니라 판매사도 자체적으로 보증 연장 서비스 제공이 가능한데, 통신사는 제조사의 품질보증기간(통상 2년)이 종료되면 유상으로 보증을 연장하는 것이 불가능하다. 해당 서비스는 보험상품으로 간주돼 보험 판매 자격이 있어야만 제공이 가능하기 때문이다.