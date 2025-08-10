경찰, 올림픽체조경기장 수색 종료…폭발물 발견 안 돼
서울 송파구 올림픽체조경기장(KSPO돔)에 폭발물이 설치됐다는 신고가 접수돼 관객이 대피했다. 경찰 수색 결과 폭발물은 발견되지 않았다.
10일 경찰당국에 따르면 이날 오후 1시45분쯤 올림픽체조경기장에 폭발물을 설치했다는 내용의 팩스가 운영 주체인 한국체육산업개발에 접수됐다. 팩스에는 오후 4시43분부터 8시10분까지 올림픽체조경기장을 폭파한다는 내용이 담겼다.
한국체육산업개발 측은 이를 경찰에 신고했다. 오후 1시53분 신고를 접수한 경찰은 서울경찰청 기동순찰대와 경찰특공대 등 57명을 출동시켰다. 송파소방서는 인력 78명과 장비 19대를 동원해 현장에서 공동 대응했다.
현장에 출동한 경찰과 소방은 관객 약 2000명을 모두 대피시키고 현재 공연장 내부를 1시간가량 수색한 결과 폭발물을 발견하지 못해 오후 4시22분 수색을 종료하고 현장 통제를 해제했다.
경찰은 폭발물 설치 내용이 담긴 팩스의 발신지 등을 수사하고 있다.
경기장은 이날 오후 4시 그룹 더보이즈가 신보 발매와 함께 네 번째 월드투어 ‘더 블레이즈(THE BLAZE)’를 개최할 예정이었다.
