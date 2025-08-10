속초해수욕장 입장객 50만명 돌파…전년 대비 18%↑
강원도 속초해수욕장이 누적 입장객 50만명을 돌파했다.
속초해수욕장은 개장일인 지난달 4일부터 9일까지 51만8754명이 방문한 것으로 나타났다. 이는 지난해 같은 기간 43만7901명 대비 18% 증가한 것이다.
특히 올해는 개장이 지난해보다 3일 늦었음에도 더 많은 관광객이 찾으며 여름 대표 휴양지로서의 인기를 입증했다.
입장객 증가에는 가족 단위 관광객의 방문 확대가 큰 역할을 한 것으로 보인다. 속초시는 올여름 남녀노소 누구나 편안하고 즐겁게 참여할 수 있는 행사를 연이어 개최하며 가족 친화적인 관광 분위기 조성에 주력해 왔다.
‘칠링 비치 페스티벌’과 ‘비트 온 속초’는 젊은 세대와 아이 동반 가족 모두가 즐길 수 있는 공연과 체험, 랜덤플레이 댄스 등이 진행되며 큰 호응을 얻었다.
대포항 일대에서는 여름철 지역의 명물로 자리 잡은 ‘대포야 사랑해’ 공연이 매주 개최되며 관광객들의 눈과 귀를 만족시켰다.
여기에 미디어아트 ‘빛의 바다, 속초’와 야간 송림 산책로가 가족 관광객의 만족도를 높였다.
낮에는 시원한 바다에서 물놀이를 즐기고, 밤에는 송림 속 산책로에서 힐링은 물론, 빛과 음악이 어우러진 해변 경관을 즐길 수 있는 이색 경험이 가능해졌다.
야간개장 역시 지속 운영하며 밤에도 안전하게 즐길 수 있는 해수욕장을 조성하는 등 온 가족이 함께 머물며 즐기는 체류형 관광지로서의 면모를 강화했다.
속초의 관광 매력은 객관적인 조사 결과에서도 확인됐다.
최근 여행 소비자 조사 전문기관 ‘컨슈머인사이트’가 발표한 ‘국내여행지 추천’ 조사에서, 속초시는 ‘바다·해변 여행자원 추천율’ 부문 전국 19위를 기록했다.
이는 전국 수많은 해변 관광지 중에서도 속초가 안정적인 인지도와 선호도를 유지하고 있음을 보여준다.
이병선 속초시장은 10일 “해변의 자연경관과 도심 관광 인프라, 다채로운 여름 행사를 결합해 가족 단위 관광객이 오래 머물 수 있는 환경을 마련한 것이 방문객 증가로 이어졌다”며 “앞으로도 계절별 맞춤형 프로그램과 안전한 해수욕장 운영으로 전국 최고의 해변 관광도시로 자리매김하겠다”고말했다.
속초=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
