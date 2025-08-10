속초해수욕장 입장객 50만명 돌파…전년 대비 18%↑

속초해수욕장 전경. 속초시 제공

51만8754명이 방문한 것으로 나타났다. 이는 지난해 같은 기간 43만7901명 대비 18% 증가한 것이다.

특히 올해는 개장이 지난해보다 3일 늦었음에도 더 많은 관광객이 찾으며 여름 대표 휴양지로서의 인기를 입증했다.

속초해수욕장 칠링비치 페스티벌. 속초시 제공

빛의바다속초. 속초시 제공