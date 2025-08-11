어느 달에 샀어도 ‘플러스’… 조선‧방산‧원전, 수익률 100%↑ 고공행진

지난 3일 대통령실에서 공개한 ‘마스가(MASGA·Make American Shipbuilding Great Again)’ 모자. 김지훈 기자

ETF)는 한화자산운용의 ‘PLUS K방산’이다. 수익률이 174.40%에 달한다. 월초를 기준으로 올해 어느 달에 이 상품을 매수했든 대부분 투자자가 플러스 수익률을 기록하고 있을 것으로 추정된다.

자동차나 반도체 등과 비교하면 관세 영향을 덜 받는 데다 게다가 조선업종은 한·미 관세 협상에 포함된 1500억 달러 규모 조선 협력 패키지로 큰 수혜를 볼 것이라는 분석이 많다.