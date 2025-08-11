어느 달에 샀어도 ‘플러스’… 조선‧방산‧원전, 수익률 100%↑ 고공행진
올해 한국 증시 상승을 견인하고 있는 주도주 ‘조선‧방산‧원전’의 수익률이 수직 상승하고 있다. 미국의 관세 부과 여파에 글로벌 증시가 흔들리는 가운데에서도 우상향 흐름을 유지하며 우수한 성적을 내고 있다. 주도주의 강세가 지속되면서 외국인 투자자도 조선‧방산‧원전 관련 종목을 대거 사들이고 있는 것으로 나타났다.
10일 코스콤 ‘ETF 체크’에 따르면 연초 이후 이날까지 가장 높은 수익률을 기록한 상장지수펀드(ETF)는 한화자산운용의 ‘PLUS K방산’이다. 수익률이 174.40%에 달한다. 월초를 기준으로 올해 어느 달에 이 상품을 매수했든 대부분 투자자가 플러스 수익률을 기록하고 있을 것으로 추정된다.
2위는 미래에셋자산운용의 ‘TIGER K방산&우주’로 149.17% 수익률을 기록하고 있고 3위는 ‘PLUS 한화그룹주’로 142.36%다. 이어 4위에 신한자산운용의 ‘SOL K방산’(130.88%), 5위 NH-아문디(Amundi)자산운용의 ‘HANARO 원자력iSelect’(120.88%) 등 상위권에 모두 조선‧방산‧원전 관련 상품이 자리하고 있다.
지난해와 달리 올해 한국 주식을 사들이고 있는 외국인 투자자의 선택도 조선‧방산‧원전에 몰렸다. 올해 초 이후 현재까지 외국인의 순매수 상위 종목 1위는 SK하이닉스지만 이어 2~4위에 조선‧방산‧원전주가 나란히 이름을 올렸다. 2위는 한국전력으로 외국인은 이 종목을 8483억원어치 사들였다. 3위는 국내 대표 방산 기업인 한화에어로스페이스로 순매수 규모가 6798억원에 달했고 4위는 효성중공업(5459억원)이었다.
증권 전문가들은 조선‧방산‧원전 주가가 올해 급격히 상승했지만 이러한 상승세가 쉽게 꺾이지는 않을 것으로 전망한다. 자동차나 반도체 등과 비교하면 관세 영향을 덜 받는 데다 게다가 조선업종은 한·미 관세 협상에 포함된 1500억 달러 규모 조선 협력 패키지로 큰 수혜를 볼 것이라는 분석이 많다.
나정환 NH투자증권 연구원은 “주도주의 주가가 이미 크게 오른 상황에서 투자자들은 주도주의 비중을 유지할 것인지 다른 업종으로 넘어갈지 고민하겠지만 지금은 비중 유지가 필요하다”며 “‘박스피’ 장세라면 주도주를 팔아야겠으나 현재는 돈이 많이 도는 ‘유동성 장세’여서 추가적인 수급 유입 기대감이 있다”고 설명했다. 이경민 대신증권 연구원도 “조선 방산 등과 같이 새 정부 정책과 미국 트럼프 행정부의 정책 기대가 맞물리는 업종에 대한 선호를 유지한다”고 조언했다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
