사랑의장기기증운동본부 신임 이사장, 유재수 장로 취임

13일 역촌성결교회서 취임 예배

“생명나눔 가치 확산에 헌신할 것”

박진탁 전 이사장은 명예이사장으로

유 이사장은 10일 사전 배포한 취임사에서 “생명을 나누는 귀한 사역에 동행하며 장기기증 운동의 가치를 더 널리 확산시키는 데 헌신하겠다”며 “특히 교회와의 협력을 강화해 그리스도인의 선한 영향력을 세상에 전하는 일에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

“선한 사마리아인의 사랑처럼, 장기기증은 복음의 본질을 담은 실천”이라는 메시지를 전할 예정이다.