시사 전체기사

부산 시내버스, 보행자·오토바이 잇따라 들이받아…2명 숨져

입력:2025-08-10 15:19
공유하기
글자 크기 조정

서면 교차로 인근서 건널목 건너던 남성 2명 숨져
버스 30ｍ 더 진행하다 오토바이 충격…2명 경상
경찰, 제동장치 결함 여부 국과수 감식 의뢰

사고 시내버스. /사진=부산진경찰서 제공

부산에서 시내버스가 건널목을 건너던 보행자를 치어 2명이 숨졌다.

10일 부산진경찰서에 따르면 이날 오후 1시쯤 부산 부산진구 서면교차로 인근 도로에서 운행 중이던 시내버스가 건널목을 건너던 보행자 2명을 친 뒤 약 30ｍ를 진행해 오토바이를 들이받았다.

이 사고로 60대 남성 보행자 2명이 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다. 오토바이 운전자와 동승자인 30대 남성 2명은 경상을 입었다.

60대 버스 운전자는 경찰 조사에서 “제동장치가 갑자기 고장 났다”고 진술했다. 음주 여부는 확인되지 않았다.

부산진경찰서는 버스 제동장치 이상 여부를 확인하기 위해 국립과학수사연구원에 차량 감식을 의뢰하는 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

경찰은 버스의 제동장치 이상 여부를 확인하기 위해 국립과학수사연구원 차량 감식을 의뢰하는 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
836
정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
초4에 “싸가지 없는 XX” 혼잣말한 교사…“아동학대 아냐”
인중오목술·요정귀 필러… 성형중독사회 ‘요지경’
정청래 “국민의힘 10번, 100번 정당해산 시켜야”
상위 10% 뺀 민생쿠폰 2차 기준 어떻게 되나…내달 윤곽
“나라는 누가 지키나”…군 병력 ‘45만명’까지 줄었다
안철수 “전한길이 사방팔방 진흙탕 만들어…제명해야”
트럼프·푸틴 ‘알래스카 담판’ …젤렌스키 “우크라이나와 함께 결정해야”
기상 예보 중 아내에게 문자 보낸 美 기상캐스터 논란
국민일보 신문구독