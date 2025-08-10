부산 시내버스, 보행자·오토바이 잇따라 들이받아…2명 숨져

서면 교차로 인근서 건널목 건너던 남성 2명 숨져

버스 30ｍ 더 진행하다 오토바이 충격…2명 경상

경찰, 제동장치 결함 여부 국과수 감식 의뢰

사고 시내버스. /사진=부산진경찰서 제공

부산에서 시내버스가 건널목을 건너던 보행자를 치어 2명이 숨졌다.



10일 부산진경찰서에 따르면 이날 오후 1시쯤 부산 부산진구 서면교차로 인근 도로에서 운행 중이던 시내버스가 건널목을 건너던 보행자 2명을 친 뒤 약 30ｍ를 진행해 오토바이를 들이받았다.



이 사고로 60대 남성 보행자 2명이 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다. 오토바이 운전자와 동승자인 30대 남성 2명은 경상을 입었다.



60대 버스 운전자는 경찰 조사에서 “제동장치가 갑자기 고장 났다”고 진술했다. 음주 여부는 확인되지 않았다.



부산진경찰서는 버스 제동장치 이상 여부를 확인하기 위해 국립과학수사연구원에 차량 감식을 의뢰하는 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.



경찰은 버스의 제동장치 이상 여부를 확인하기 위해 국립과학수사연구원 차량 감식을 의뢰하는 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



