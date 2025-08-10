세계서 가장 ‘바쁜 하늘길’ 1위 한국…지난해 1300만명

2024 항공노선 보고서

여름 휴가철이 시작된 지난달 25일 서울 김포공항이 여행객으로 북적이고 있다. 연합뉴스

전 세계 최다 승객 노선 10곳 중 9곳이 이 지역에 위치했다.

북미에서 가장 바쁜 노선은 미국 뉴욕(JFK)~로스앤젤레스(LAX)로 220만명이 이용했다. 유럽은 스페인 바르셀로나(BCN)~팔마데마요르카(PMI) 노선이 200만명으로 1위였다. 남미에서는 콜롬비아 보고타(BOG)~메데진(MDE)이 380만명, 아프리카에서는 남아프리카공화국 케이프타운(CPT)~요하네스버그(JNB)가 330만명으로 각각 최다 승객 노선을 기록했다.