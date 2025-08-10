시사 전체기사

경기 트레저 헌팅?…경기관광공사, 시범 사업 첫 운영

입력:2025-08-10 14:24
공유하기
글자 크기 조정

경기도와 경기관광공사는 오는 12일부터 24일까지 용인특례시에 위치한 경기도 박물관에서 디지털 기반의 체험형 관광 콘텐츠 ‘경기 트레저 헌팅’ 시범 사업을 운영한다고 10일 밝혔다.

경기 트레저 헌팅 사업은 관람객이 QR코드, 증강현실(AR), 근거리무선통신(NFC) 등 정보통신기술을 접목한 위치 기반 체험형 게임 콘텐츠(L.B.E)를 통해 도내 문화유산을 직접 발굴·탐사하는 디지털 기반 체험형 프로그램이다.

특히, 올해는 경기도 박물관에서 전시물을 활용해 운영한다.

첫 시범 사업인 만큼 사용자 경험, 운영 결과 반영 및 도내 문화자원을 활용한 체험형 관광 콘텐츠의 전략적 확산 차원에서다.

방문객은 전시 공간을 돌아다니며 스마트폰을 통해 박물관내에 숨겨진 QR코드 등을 찾아 스캔 시 유물에 관한 스토리텔링과 퀴즈가 뜨고 해당 문제를 해결하면 디지털 보물(문화유산)을 획득하게 된다.

미션 완료자에게는 소정의 기념품이 제공된다.

2026년부터는 민간 협력 및 시·군 참여하에 ‘챌린지 트레저 헌팅’ 등으로 경기도 전역에 걸쳐 사업을 확대, 추진할 계획이다.

조원용 사장은 “이번 사업은 도내 문화유산을 보다 재미있게 체험하고, 디지털 플랫폼으로 확산하는 새로운 형태의 관광 실험”이라며 “이를 통해 도 문화유산에 대한 보호 인식 증진 및 관광자원으로의 활용 촉진에도 기여할 수 있는 만큼 MZ세대를 포함한 다양한 계층의 참여를 적극 유도하도록 하겠다”고 말했다.

수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
초4에 “싸가지 없는 XX” 혼잣말한 교사…“아동학대 아냐”
인중오목술·요정귀 필러… 성형중독사회 ‘요지경’
정청래 “국민의힘 10번, 100번 정당해산 시켜야”
상위 10% 뺀 민생쿠폰 2차 기준 어떻게 되나…내달 윤곽
“나라는 누가 지키나”…군 병력 ‘45만명’까지 줄었다
안철수 “전한길이 사방팔방 진흙탕 만들어…제명해야”
트럼프·푸틴 ‘알래스카 담판’ …젤렌스키 “우크라이나와 함께 결정해야”
기상 예보 중 아내에게 문자 보낸 美 기상캐스터 논란
국민일보 신문구독