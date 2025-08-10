‘신들의 정원’사이프러스골프장, 연암장학회와 골프 유망주 지원 발벗고 나서
제주 지역 주니어 18명에게 장학금과 라운드권 제공
제주 사이프러스 골프앤리조트(이하 사이프러스)와 (재)연암장학회는 9일 사이프러스 골프장에서 제주지역 초·중·고 청소년 골프 유망주 18명에게 장학금 총 1000만원과 1년간 무료 연습 라운드권을 전달했다.
(재)연암장학회는 제주 지역 청소년들을 위해 매년 제주 고교, 대학생을 대상으로 장학금을 지원해 온 장학재단이다. 올해부터 제주 사이프러스와 함께 ‘제주 골프 유망주 지원사업’을 진행하고 있다.
올해는 제주특별자치도골프협회 도움을 받아 초등부 남여 6명, 중등부 남여 6명, 고등부 남여 6명 등 총 18명의 골프 꿈나무를 선발했다. 선발의 공정성을 위해 ‘제1회 제주특별자치도교육감배 전도주니어 골프선수권대회’ 성적이 기준이 됐다.
(재)연암장학회 김윤태 이사는 “설립자의 뜻에 따라 설립 초기부터 제주 지역 학생들을 지원해 왔는데, 사이프러스와 함께 제주 골프 유망주들을 지원할 수 있게 돼 매우 기쁘다”는 소감을 밝혔다.
사이프러스는 “골프 유망주들의 꿈과 열정을 위해 제주 골프 꿈나무 장학사업을 지속할 계획이다. 골프 유망주들에게 장학금과 함께 제공되는 ‘무료 골프라운드권’을 통해 연습과 실력향상에 실질적인 도움이 되길 바란다”고 전했다.
사이프러스는 천혜의 자연 환경을 자랑하는 제주도 서귀포시 표선면에 위치해 있다. 한라산과 7개 오름들이 코스를 감싸고 있어 경관이 빼어나다. 여름철 수국을 비롯해 사계절 다양한 꽃들이 코스를 수놓아 ‘신들의 정원’으로 불리고 있다.
195만 평의 목장 속, 약 55만 평 부지에 회원제(서-북) 코스와 대중제(동-남) 등 총36홀로 운영되고 있다. 세계10대 코스디자이너인 다이디자인그룹이 설계했다. 디자인 컨셉은 자연과 공존하는 친환경 골프장이다.
골프텔과 빌리지가 있어 체류형 골프장으로도 인기가 높다. 골프텔은 38평과 49평으로 두 가지 타입으로 독립된 빌라 느낌이어서 여유로운 휴식을 즐길 수가 있다. 럭셔리한 공간인 빌리지는 57평, 68평, 78평, 107평 4가지 타입이 있다.
골프텔 옆 편백 숲 잔디광장에서 즐길 수 있는 야외 바비큐 가든파티와 골프후 저녁식사와 함께 즐거운 시간을 보낼 수 있는 매력적인 더라운지도 인기가 많다.
