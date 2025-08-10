고광석·정영교 목사, 예장합동 부총회장 입후보 등록
장로부총회장엔 홍석환 장로가 단독 입후보
대한예수교장로회(예장) 합총 총회(총회장 김종혁 목사)가 제110회 총회 선거 입후보 등록을 마쳤다. 제110회 목사부총회장 선거엔 고광석(광주서광교회) 정영교(산본양문교회) 목사가 입후보했고, 장로부총회장엔 홍석환 강북성산교회 장로가 단독 입후보했다.
예장합동 109회기 총회선거관리위원회(위원장 오정호 목사)는 지난 4~6일 서울 강남구 총회회관에서 제110회 총회 선거 입후보 등록 결과 총회임원 상비부장 공천위원장 선관위원 재판국원 선거에 총 48명이 출마했다고 10일 밝혔다. 총회선거관리위원회는 오는 20일까지 모든 후보자에 대한 자격 심사를 마칠 계획이다.
총회장 후보엔 현 목사 부총회장인 장봉생 서대문교회 목사가 이름을 올렸다. 예장합동 총회는 목사 부총회장이 총회장을 자동 승계하지 않고 선거나 추대 절차를 거쳐야 한다. 총대들은 총회 석상에서 박수로 총회장에 추대한다. 장 목사는 “떨리고 부담도 크지만 기도로 준비하고 총회 역사와 정책, 규정을 더 공부하려 한다. 좋은 결의를 통해 1년 동안 좋은 총회를 만들고 싶다”며 입후보 서류를 제출했다.
총회 임원 후보들은 110회 정기총회 개회 전 마지막 금요일인 오는 9월 19일까지 선거운동에 돌입한다.
이현성 기자 sage@kmib.co.kr
