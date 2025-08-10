‘이병철·구인회’ 전설을 쓴다…경남도, K-거상 관광루트 만든다

지난 8일 진주시 K-기업가정신센터에서 K-거상 관광루트 상품화 사업 실행계획 수립 중간보고회를 열리고 있다. 경남도

경남도는 단조로운 생가 해설 중심의 관광 콘텐츠에서 탈피해 참여와 경험중심의 콘텐츠를 도입해 스토리텔링 기반 통합 관광 여정을 설계하는 등 체험형 관광콘텐츠를 만들 계획이다.

각 지역이 보유한 차별화된 관광자원을 K-거상과 연계해 지역 주도의 지속 가능한 관광생태계 운영체계 구축 등을 적극 추진할 방침이다.