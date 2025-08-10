정청래 “국민의힘 10번, 100번 정당해산 시켜야”
정청래 더불어민주당 대표가 10일 페이스북에 “통합진보당 사례에 따르면 국민의힘은 10번, 100번 정당 해산시켜야 한다”고 주장했다.
정 대표는 “통진당은 내란예비음모혐의, 내란선동혐의로 정당이 해산됐고 국회의원 5명이 의원직을 박탈당했다”며 이같이 밝혔다.
그는 “실행되지 않은 예비음모혐의, 내란 선동만으로 정당이 해산됐는데 내란을 실행한 국민의힘 소속 윤석열 당원의 죄는 통진당보다 10배, 100배 더 중한 죄 아닌가”라고 비판했다.
이어 “그렇다면 통진당 사례에 비추어 국민의힘은 10번, 100번 정당 해산감 아니겠나. 나의 이런 질문에 국민의힘은 답해야 한다”고 압박했다.
정 대표는 또 다른 페이스북 게시물에서는 국민의힘이 합동연설회에서 혼란을 부추긴 유튜버 전한길씨 징계 절차에 착수한 것과 관련해 “전한길 뿐만 아니라 권성동, 추경호 등 의혹 당사자들도 강력조치하라”고 촉구했다.
정 대표는 주식 차명 거래 의혹으로 제명 조치 된 이춘석 의원을 언급하며 “나는 이춘석 의원을 강력조치 했다. 남의 집 간섭하기 전에 자기 집안 문제부터 해결하라”고 요구했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
