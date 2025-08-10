경주시 소비쿠폰 효과 ‘뚜렷’…소상공인 매출 68%↑
경북 경주시가 지난달부터 지급한 민생회복 소비쿠폰이 지역 소상공인 매출과 소비 심리 회복에 뚜렷한 효과를 거둔 것으로 나타났다.
10일 경주시에 따르면 지난달 7일부터 이달 1일까지 4주간 경주페이 결제 자료를 분석한 결과, 소비쿠폰 지급 이후 소상공인 업종의 평균 매출이 지급 전보다 약 68% 증가했다.
이번 소비쿠폰은 전체 지급 대상자 24만2766명 가운데 93.7%인 22만7578명에게 지급됐으며, 총 445억원이 투입됐다. 이는 예산액 478억원의 93%가 사용된 수치다.
소비는 일상생활과 밀접한 업종에 집중됐다. 주요 사용처는 일반·휴게음식점(37%)이 가장 많았고 이어 유통업(17%), 학원(9%), 주유·충전소(8%) 등의 순이었다.
지급 전후 매출 비교 결과, 전체 매출은 68억4500만원에서 115억200만원으로 크게 늘었다.
특히 비필수 소비재 업종에서 매출 증가세가 두드러졌다. 의류업은 8800만원에서 2억8200만원으로 221% 증가했고 신변잡화는 2700만원에서 7400만원으로 172%, 레저·문화 업종은 6900만원에서 1억7500만원으로154% 늘었다.
시는 소비쿠폰 지급이 그간 미뤄왔던 의류·잡화 구입, 문화 활동 등 ‘보상 소비’를 촉진했고, 여름방학과 휴가철 등 계절 요인도 맞물려 레저·문화 분야의 소비 확대가 이뤄진 것으로 분석했다.
소비쿠폰 지급이 경기침체로 위축된 소비 심리를 회복시키고 소상공인 매출 증진에도 긍정적인 영향을 준 것으로 평가한다.
시는 이번 결과를 토대로 특정 업종 편중을 방지하고 다양한 업종이 혜택을 받을 수 있도록 균형 있는 소비 정책을 마련할 계획이다.
주낙영 경주시장은 “소비쿠폰 정책이 지역 소상공인에게 실질적인 도움이 된 것으로 확인됐다”며 “앞으로도 시민 체감도가 높은 정책을 지속 발굴해 지역경제에 활력을 불어넣겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
