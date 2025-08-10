‘부모 차 훔쳐 무면허에 뺑소니’ 운전자는 촉법소년
무면허로 부모의 차를 운전한 10대가 경찰의 추격 끝에 붙잡혔다.
세종남부경찰서는 도로교통법상 무면허운전 등 혐의로 중학생인 10대 A군을 붙잡아 조사 중이라고 10일 밝혔다.
A군은 지난 9일 오후 6시쯤 세종시 어진동의 한 아파트 주차장에서 부모의 차를 몰고 나가 도심에서 2시간 10분가량 무면허로 운전한 혐의를 받는다.
A군은 중앙선 침범과 신호 위반을 하며 곡예 운전을 벌이고, 앞 차량을 뒤에서 들이받는 등 교통사고를 내고도 조치 없이 도주한 것으로 알려졌다.
신고를 받고 출동한 경찰은 오후 7시30분쯤 운전자를 특정한 뒤 40분가량 추격해 다정동의 한 주유소 인근에서 A군을 붙잡혔다.
A군은 촉법소년으로 확인됐다.
경찰은 A군의 신병을 부모에게 인계하고, A군 부모와 교통사고 피해자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
