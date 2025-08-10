인천경제청, 경관계획 재정비 위한 공청회 개최
인천경제자유구역청은 5년마다 재정비하는 경관계획 수립을 위해 오는 12일 오후 3시 송도국제도시 G타워 3층 대강당에서 공청회를 개최한다고 10일 밝혔다.
이번 공청회는 경관법 제11조 및 같은 법 시행령 제5조에 따라 인천경제자유구역 경관계획 재정비(안)에 대한 계획내용 설명과 주민 및 관계 전문가 등의 다양한 의견을 청취하기 위해 마련된다.
공청회는 율의 경관계획(안) 발표와 류중석 중앙대학교 명예교수를 좌장으로 해 도시, 경관, 조경, 건축, 디자인 등 분야의 외부 전문가들이 참여하는 지정토론, 시민 질의응답 등으로 진행된다.
인천경제자유구역 경관계획 재정비 용역은 IFEZ 전체(송도·영종·청라)를 대상으로 변화된 도시 여건을 고려해 지난 2020년 수립한 경관계획의 성과를 재검토 하고 글로벌 미래도시에 부합하는 경관미래상 재설정 및 구체적 추진전략을 마련하기 위해 추진되고 있다.
특히 이번 재정비 계획에서는 오는 2030년까지 실천가능한 과제들을 발굴하고 보다 체감가능한 경관계획을 수립하는 데 목적이 있다.
주민들은 공청회 당일 현장에서 직접 의견을 개진하거나 오는 19일 오후 6시까지 서면으로 의견을 제출할 수 있다. 의견서는 우편, 이메일, 팩스 등을 통해 인천경제청 도시디자인단으로 제출하면 된다. 관련 자세한 사항은 인천경제청 도시디자인단으로 문의 가능하다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사