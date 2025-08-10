“美, 무역 협상 당시 한국 국방비 증액과 주한미군 전략적 유연성 요구 검토”

워싱턴포스트 , 미 정부 내부문서 인용 보도

방위비 분담금도 11억 달러 증액 시도

협상에서 실제 요구했는지는 불확실

대통령실에서 공개한 ‘마스가(MASGA·Make American Shipbuilding Great Again)’ 모자. 초읽기에 몰리던 한미관세 협상의 막판 타결을 이끈 한미 조선 산업 협력 프로젝트인 마스가는 ''마가(MAGA·Make America Great Again)’라는 정치 구호를 내세워 재선에 성공한 도널드 트럼프 미국 대통령을 설득한 맞춤형 구호로 알려졌다.

미국이 협상 당시 한국의 국방비를 국내총생산(GDP) 대비 2.6%에서 3.8%로 증액하고, 방위비 분담금 10억 달러(약 1조4000억원) 인상을 요구하는 내용이 포함돼 있었다고 보도했다.

“북한 억제를 계속하는 동시에 중국 억제를 더 잘하기 위해 주한미군 태세의 유연성(flexibility for USFK)을 지지하는 정치적 성명을 발표하는 것”을 요구하는 내용도 담겼다.

다만 워싱턴포스트는

해당 문서가 8페이지 정도로 “실제 협상 과정에서 이런 내용이 다뤄졌는지는 불분명하다”고 덧붙였다. 해당

한국 정부도 지난달 말 한미 무역 합의 발표 때 방위비 문제 등 안보 현안은 포함되지 않았다고 밝힌 바 있다.