인천시, 청년 창업기업 해외 진출 위한 10억 펀드 조성

인천시청 전경. 인천시 제공

투자조합은 총 10억원 규모로 조성됐다. 세계 시장 진출 가능성과 성장 잠재력을 갖춘 초기 단계 청년 창업팀을 대상으로 삼아 베트남, 싱가포르, 미국 등 주요 해외 시장 진출을 목표로 운영된다.