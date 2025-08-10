트럼프·푸틴 ‘알래스카 담판’ …젤렌스키 “우크라이나와 함께 결정해야”

러시아, 우크라이나 동부 영토 통제 주장에 우크라 반발

핵심쟁점은 우크라이나 동부에 대한 러시아 점령 인정 여부

유럽 국가들 “우크라이나 배제한 결정 안 돼” 우려

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 지난 2018년 7월 핀란드 헬싱키에서 만나 악수하는 모습. 연합뉴스

최근 푸틴 대통령은 루한스크와 도네츠크는 러시아의 통제 아래 두되 헤르손과 자포리자 지역은 현재 전선 상태를 유지하는 휴전에 동의하겠다는 뜻을 내비친 것으로 알려졌다. 트럼프는 지난 6일 푸틴 대통령을 만난 스티브 위트코프 특사로부터 이런 내용을 보고받은 뒤 유럽 국가 지도자들에게도 해당 내용을 공유한 것으로 전해졌다.