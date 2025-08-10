“은퇴 과학자 전문 지식과 연구 경험, 도정에 활용한다”
경북도, ‘2025 케이(K)-과학자 매칭 데이’ 개최…현판식도 거행
경북도는 지난 8일 경북연구원 대회의실에서 과학자의 전문 지식과 연구 경험을 연계·활용하기 위해 ‘2025 케이(K)-과학자 매칭 데이’를 개최했다고 10일 밝혔다.
도는 행사에 앞서 연구 공간으로 활용될 ‘케이(K)-과학자센터’ 현판식을 진행했다.
경북연구원에 마련된 케이(K)-과학자센터는 과학자들이 경북에 머무는 동안 연구와 도정 협력 사업을 추진하기 위한 공유 사무실이다.
매칭 데이는 경북도청 팀장들의 사업 설명과 참석자 간 질의응답, 사업 계획 토론 순서로 진행됐다.
인공지능(AI) 전문가인 차인혁 광주과학기술원 특임교수는 △인공지능 중심 경북형 글로컬 대학 육성 방안(대학정책과) △지역 거점형 AI 데이터센터 구축 사업(AI데이터과)에 참여한다.
김무환 포스텍 특임교수는 원자력 발전과 안전에 대한 전문 지식을 바탕으로 △동해안 원자력 클러스터 추진위원회 운영(원자력산업과) △고온 공정열 연계 수소 생산 기술 산업화(미래에너지수소과)를 지원한다.
또 소규모 모듈 원전(SMR) 규제자유특구 지정 전략 수립(미래전략기획단)에 황일순 울산과학기술원 교수가 참여해 차세대 에너지원으로 평가받는 소규모 모듈 원전 기술을 선도하는 데 힘을 보탠다.
한상철 전 한국에너지공대 기획처장은 △자율 제조용 온 디바이스 AI 테스트베드 구축(소재부품산업과) △경북 로봇산업 생태계 정책 포럼(미래첨단산업과)에 국가 연구개발(R&D) 기획 전문가로서 지원한다.
이밖에 김오룡 영남대 명예교수는 경북 의과대학 설립에 참여하고 남홍길 대구가톨릭대 역노화연구원장은 지방시대정책과가 추진 중인 농산물 항노화 연구와 산업 육성을 지원한다.
과학 강연으로 과학 대중화를 선도해 온 정용환 교수는 미래첨단산업과에서 진행하는 올해의 과학 도서 저자 강연과 연계해 청소년을 대상으로 과학 문화 확산에 힘쓴다.
안교한 포스텍 명예교수는 경북테크노파크 첨단메디컬융합섬유센터와 함께 유전자·세포치료 미래 유망 기술 육성에 참여하고 고도원 아침편지 문화재단 이사장은 문화예술과에서 추진하는 ‘한글의 전당’ 건립에 머리를 맞댄다.
이철우 경북도지사는 “케이(K)-과학자 매칭 데이는 인공지능(AI), 의료, 원자력, 디지털 전환(DX) 등 각 분야를 대표하는 국내 석학을 초빙해 지역 사업을 연계한 첫 번째 사례이자 은퇴 과학자 활용의 모범 사례”라며 “부서별 사업뿐만 아니라 과학 강연, 인재 육성, 지역 기업 연구개발(R&D) 지원까지 과학자들의 전문 지식과 연구 경험을 활용해 경북의 산업 구조를 혁신할 것”이라고 밝혔다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사