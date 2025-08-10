경기지역화폐 ‘민생회복 소비쿠폰’ 가장 많이 사용한 곳은
경기도민이 경기지역화폐를 통해 ‘민생회복 소비쿠폰’을 가장 많이 사용한 곳은 음식점(일반 한식 등)인 것으로 나타났다.
경기도가 경기지역화폐 운영 대행사인 코나아이와 함께 공동운영협약을 체결한 28개 시·군의 데이터를 분석한 결과에 따르면 가장 많이 사용된 업종은 음식점으로 27.4%이다.
이어 편의점과 슈퍼 등 일반 소매점(15.2%), 교육 및 학원 분야(13.4%), 정육점을 비롯한 농축 수산물 업종(9.2%), 커피·음료·제과 등 디저트 업종(7%) 순이었다.
세부적으로는 음식점 중에서는 일반한식 업종이 591억원(23.61%)으로 모든 업종 중에 가장 높은 비중을 차지했으며, 중식과 일식이 각각 49억원(1.94%), 31억원(1.27%)씩 소비된 것으로 파악됐다.
편의점과 슈퍼 등 일반 소매점 중에서는 편의점 203억원(8.11%), 슈퍼마켓 등은 176억원(7.05%)이 각각 사용됐다.
지난 8일 오후 6시 기준으로 경기지역화폐로 소비쿠폰 총 4754억원이 지급됐으며, 지급액의 52.7%(2503억원)이 이미 사용됐다.
1차 민생회복 소비쿠폰 신청은 8일 오후 6시 기준 경기도 내 소비쿠폰 신청자는 전체 지급 대상의 약 95.4%인 1295만명, 지급 금액은 총 2조819억원에 이른다.
김훈 도 복지국장은 “도민들의 뜨거운 관심 속에 민생회복 소비쿠폰이 이전 민생지원금 때보다 빠른 속도로 지급됐고 사용률 또한 빠르게 올라가고 있다”며 “당초 정책의 취지에 맞게 소상공인분들과 지역 상권 회복의 마중물이 될 수 있도록 남은 기간 동안 신속히 소비쿠폰이 사용될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
