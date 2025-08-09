농심 박승진 감독이 밝힌 T1전 칼리·레나타 픽 이유

LCK 제공

2세트에서 칼리스타·레나타 글라스크를 고른 이유도 밝혔다. 박 감독은 “‘케리아’ 류민석의 바드가 굉장히 뛰어나서 밴을 했다. 뽀삐를 밴할 자리가 없었다”며 “상대가 5픽으로 뽀삐를 하는 게 염려됐다. 탑과 정글로 먼저 골랐던 오공과 그웬의 카운터가 될 수 있다고 생각했기 때문”이라고 말했다.