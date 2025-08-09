경남, 5일 차 1위… 농심 결선 포인트 1위 유지

한국e스포츠협회 제공

꾸준한 경기력으로 5주 차 1위에 올랐다.

경남은 9일 부산e스포츠경기장(BRENA)에서 열린

2025 대한민국 e스포츠 리그(KEL) ‘배틀그라운드 모바일’ 부문 본선 5일 차 경기에서 총 48점을 누적하며 1위를 차지했다.

