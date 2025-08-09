시사 전체기사

장인화 포스코 회장, 감전사고 5일 만에 현장 찾아 “반성”

입력:2025-08-09 17:35
수정:2025-08-09 17:36
공유하기
글자 크기 조정

TF 회의 주재…“연이은 사고 통렬히 반성”
“근본 원인 명확히 규명하는 것이 우선”

민병덕 더불어민주당 을지로위원회 위원장을 비롯한 소속 의원들이 지난 6일 경기 광명시 포스코이앤씨 광명 고속도로 공사 사고현장을 찾아 현장을 살펴보고 있다. 뉴시스

장인화 포스코그룹 회장이 9일 최근 인명 사고가 발생한 포스코이앤씨의 고속도로 건설 현장을 찾았다.

업계에 따르면 장 회장은 이날 오전 9시 경기도 광명시 옥길동 광명∼서울고속도로 연장 공사 현장을 방문해 2시간에 걸친 그룹안전특별안전진단 태스크포스(TF) 회의를 주재했다.

장 회장은 회의에서 “연이은 사고에 통렬히 반성한다”며 “재해의 근본 원인을 명확히 규명하는 것이 우선”이라고 강조한 것으로 전해졌다.

아울러 외부 전문가와 사내 경영 진단 조직이 공동으로 조사에 착수해 신속하게 원인을 파악하고, 조사 결과를 토대로 실효성 있는 개선 대책을 마련하라고 지시했다.

장인화 포스코그룹 회장. 연합뉴스

장 회장은 또 해외 유수 기업을 직접 방문해 안전 관리 선진 사례를 습득·도입하겠다는 구상도 밝힌 것으로 알려졌다.

이날 회의에는 박화진 전 고용노동부 차관, 임무송 대한산업안전협회장 등 외부 안전 전문가와 포스코 노동조합 김성호 위원장이 함께했다. 포스코이앤씨에서는 송치영 사장과 김현출 안전보건센터장을 비롯해 모든 사업 담당 본부장이 참석했다.

장 회장은 회의 직후 사고가 발생한 지점을 찾아 작업 환경과 안전 조치를 점검했다. 해당 현장에서는 지난 4일 오후 미얀마 국적 근로자가 지하 물웅덩이에 설치된 양수기 펌프를 점검하던 중 감전으로 추정되는 사고를 당해 의식을 회복하지 못하고 있다.

앞서 포스코이앤씨 공사 현장에서는 올해에만 중대재해 사고로 4명의 근로자가 사망해 ‘안전 불감증’ 논란이 일었다. 포스코이앤씨는 현재 전국 모든 공사 현장의 작업과 신규 인프라 수주 활동을 중단한 상태다.

박선영 기자 pomme@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
안철수 “전한길이 사방팔방 진흙탕 만들어…제명해야”
기상 예보 중 아내에게 문자 보낸 美 기상캐스터 논란
“어른들이 선결제했단다” 청주서 퍼지는 독서 나눔 [아살세]
‘불친절·비위생’ 논란있던 여수, 잔반 재사용 식당 적발
소비쿠폰, 2030은 생필품 아닌 ‘이것’에 썼다
60대 여성 차량, 약국 유리창 뚫고 내부까지 돌진…약사 사망
[단독] 인삼차 안 받고 인사치레만했다는 김건희… 건진 “내가 먹었다”
경찰, 마포구 대로변서 지인 살해 30대 남성 구속영장 신청
국민일보 신문구독