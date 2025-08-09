전남도, 민생회복 소비쿠폰 지급률 95% 돌파

지역경제 활력 불어넣기 위해 캠페인 등 소비 유도활동 추진

민생회복 소비쿠폰 조기사용 독려 현수막. 전남도 제공

전남도는 도내 민생회복 소비쿠폰 지급률이 지난 7일 현재 95%를 넘어섰다고 9일 밝혔다.