전남도자치경찰위, 스토킹 피해자 보호 총력…유관기관 협력체계 구축

입력:2025-08-09 16:25
협력회의 개최…통합지원·유기적 연계 필요성 등 논의

스토킹 안전 유관기관 협력회의. 전남자경위 제공

전남도자치경찰위원회가 스토킹 안전 유관기관 협력회의를 개최하고 스토킹 범죄에 대한 통합적 대응체계 마련을 위한 기관 간 협업 방안을 논의했다.

9일 전남자치경찰위에 따르면 지난 7일 전남도청에서 열린 회의는 자치경찰위원회와 전남도 여성가족정책관실, 전남경찰청, 여수여성쉼터, 1366, 스마일센터, 목포여성장애인성폭력상담소, 여성일상안전지킴이 관계자들이 참석해 기관별 대응현황과 향후 협력 방안을 모색했다.

회의에선 최근 스토킹 범죄 발생 현황과 유형을 공유하고, 피해자 보호를 최우선으로 한 통합지원 방안과 기관별 상담·보호·수사 체계의 유기적 연계 필요성 등을 중점 논의했다.

특히 스토킹 행위자 상담프로그램 운영 사례를 통해 선제적 예방교육의 필요성에 공감하고, 피해자가 스스로를 지킬 수 있도록 돕는 행동요령 교육의 중요성이 강조됐다.

자치경찰위원회에서 운영 중인 자치경찰 안전대학 강사 등을 피해 예방 교육에 적극 활용하는 방안도 제시됐다.

정경채 전남자치경찰사무국장은 “스토킹 범죄는 개인만의 문제가 아닌 사회적 책임이라는 인식이 필요하다”며 “유관기관 간 실질적이고 적극적인 협력을 해나가자”고 당부했다.

자치경찰위원회는 향후 지속적인 협력회의와 사례공유를 통해 스토킹 범죄로부터 안전한 지역을 만들기 위한 공동 대응 체계를 강화할 방침이다.

무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr

