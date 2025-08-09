이 대통령 “모든 산재 사망사고 최대한 빨리 직보하라”
이 대통령, 휴가 복귀 후 내린 첫 지시
이재명 대통령이 “앞으로 모든 산재 사망 사고는 최대한 빠른 속도로 대통령에게 직보하라”고 9일 지시했다.
취임 후 닷새간 휴가를 보낸 이 대통령이 업무에 복귀하자마자 내린 첫 지시로, 산업재해로 인한 사망자 수를 획기적으로 줄이겠다는 의지가 담겼다.
강유정 대변인은 이날 용산 대통령실에서 브리핑을 열고 “어제 의정부 신축 아파트 공사 현장에서 안전망 철거 작업을 하던 50대 노동자가 추락해 사망하는 안타까운 사고가 발생했다”며 이렇게 밝혔다.
강 대변인은 이어 “국정상황실을 통해 공유·전파하는 현 체계는 유지하되 대통령에게 조금 더 빠르게 보고하는 체계를 갖추라는 것”이라고 덧붙였다.
강 대변인은 “지금은 언론 보도를 보고 나서 사고를 인지하는 경우가 있다”면서 “보고 체계 자체를 상시적으로 체계화하라는 데에 (지시의) 방점이 찍혔다고 보면 될 것 같다”고 설명했다.
강 대변인은 또 “(이 대통령이) 노동부에는 산재 사고 방지를 위한 사전·사후 조치 내용과 현재까지 조치한 내용을 화요일(12일) 국무회의에 보고할 것을 지시했다”고 전했다.
강 대변인은 “이 두 가지 조치는 산재 사망을 획기적으로 줄이겠다는 이 대통령의 강한 의지로 풀이된다”며 “일하러 나간 노동자가 다치거나 목숨을 잃는 일이 더는 없도록 세계 10위 경제 강국의 위상을 노동자의 안전으로 증명하겠다”고 강조했다.
