‘혼밥 면박·걸레 수건’ 잇단 논란에 여수시 칼 빼들었다
11~14일 관내 모든 음식점 전수 점검
잔반 재사용 및 유통기한 준수 여부 등
위생 등 민원 제기된 곳은 ‘중점 관리업소’ 지정
전남 여수시가 관내 모든 음식점을 대상으로 위생상태와 친절도 점검에 나선다.
‘혼밥’(홀로 식사) 유튜버 면박’ ‘걸레 수건’ ‘잔반 재사용’ 등 잇단 논란으로 관광 이미지가 훼손되자, 칼을 빼든 것이다.
9일 여수시에 따르면 시는 보건소 관계자들과 소비자 식품위생감시원 등 42개 조, 84명으로 점검반을 구성해 11~14일 전 음식점을 대상으로 잔반 재사용 및 유통기한 준수 여부, 식재료 보관·주방 청결 상태, 종사자 개인 위생관리 등을 점검한다.
시는 위생 불량이나 불친절 민원이 제기된 업소는 ‘중점 관리업소’로 지정할 방침이다.
시는 친절한 응대, ‘혼밥 식탁’ 마련, 1인 방문 시 2인분 주문 강요 금지 등 서비스 교육도 병행한다.
시 관계자는 “위생 불량 업소에는 무관용 원칙에 따라 엄정히 대응할 것”이라며 “음식문화 전반의 신뢰 회복과 관광 이미지 개선에 최선을 다하겠다”고 말했다.
최근 여수는 불친절 및 위생 논란으로 몸살을 앓았다.
한 유명 식당에서 2인분을 시키고 혼자 밥을 먹는 유튜버에게 “빨리 먹으라”며 면박을 주고, 1박에 40만원을 받는 리조트형 호텔에서는 ‘걸레’라는 글귀가 적힌 수건을 손님에게 제공했다.
이에 시와 위생단체협의회 관계자, 식당, 숙박업주 200여명은 지난 7일 친절 실천 결의대회까지 열었지만 이튿날인 8일 식당에서 잔반을 재사용한 사례가 또 적발돼 빈축을 샀다.
시는 해당 업소에 대해 긴급 위생 점검을 하고 영업정지 15일 처분을 내렸다.
아울러 식품위생법 위반 혐의로 형사 고발 조치도 할 예정이다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
