시사 전체기사

강릉 ‘의료시설 감염’ 1명 추가…23명으로 늘어

입력:2025-08-09 10:08
수정:2025-08-09 10:10
공유하기
글자 크기 조정

황색포도알균 감염 추정 사례 1명 추가
보건당국, 시술자 122명 모니터링 중


강원 강릉시 소재 한 정형외과에서 허리 통증 완화 시술을 받은 후 황색포도알균(MSSA)에 감염되는 등 이상 증상을 보인 환자가 23명으로 늘어났다.

보건당국은 황색포도알균 감염 추정 사례가 1명 추가돼 9일 오전 8시 기준 총 23명으로 집계됐다고 밝혔다. 총 23명 환자 가운데 중환자실 입원이 5명, 일반병실 입원 12명, 사망 1명, 퇴원 5명인 상황이다.

지난달 말 강릉 소재 정형외과의원에서 허리 통증 완화 시술을 받은 다수 환자들이 이상 증상을 호소한다는 신고가 접수됐다. 보건당국은 황색포도알균에 의한 의료 감염이 집단 발생한 것을 확인하고 동일 시술자 122명에 대한 모니터링을 이어가고 있다.

또 감염 추정 사례에 대한 역학조사를 계속하는 한편, 의료기관 대상 감염병 예방 특별점검도 벌이고 있다.

의료 감염의 원인균인 황색포도알균은 치료가 가능하며 법정 감염병에는 해당되지 않는다. 도 보건당국 관계자는 “시술자 등 역학조사 대상자에 대한 건강 이상 유무 모니터링을 최대한 빨리 마무리함으로써 우선으로 주민의 안전을 확인하는 일에 최선을 다하겠다”고 말했다.

박선영 기자 pomme@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
소비쿠폰, 2030은 생필품 아닌 ‘이것’에 썼다
60대 여성 차량, 약국 유리창 뚫고 내부까지 돌진…약사 사망
[단독] 인삼차 안 받고 인사치레만했다는 김건희… 건진 “내가 먹었다”
경찰, 마포구 대로변서 지인 살해 30대 남성 구속영장 신청
김계리 “잡범 다루듯 조용히 하라 해”…尹 체포 영상 공개 요구
‘위안부 피해자 후원금 횡령’ 윤미향도 광복절 특사 대상 올라
‘서부지법 난동 선동 의혹’ 전광훈 등 7명 출국금지
결국 드러난 제주 렌터카 ‘꼼수’… 예약은 쉽게, 취소는 어렵게
국민일보 신문구독