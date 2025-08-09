소방서 사칭까지...심장제세동기 구매 등 ‘수의계약 주의보’

소방서 명함까지 도용해 사칭

‘수의계약 사기’ 전국에서 활개

시는 “

공무원이 개인 명함을 이용해 금전을 요구하거나 수의 계약을 이유로 통장사본, 금전, 금융 거래를 요청하는 일은 절대 없다”고 강조했다.