시사 전체기사

[속보] 뉴욕증시, 애플 급등에 강세 마감…나스닥 최고치 경신

입력:2025-08-09 05:19
수정:2025-08-09 05:58
공유하기
글자 크기 조정

뉴욕증시가 8일(현지시간) 애플을 필두로 한 대형 기술주 강세에 힘입어 3대 지수 모두 상승 마감했다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 206.97포인트(0.47%) 오른 4만4175.61에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 49.45포인트(0.78%) 오른 6389.45에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 207.32포인트(0.98%) 오른 2만1450.02에 각각 마감했다.

나스닥 종합지수는 이날 상승으로 사상 최고치 기록을 경신했다.

애플은 지난 6일 미국에 1000억 달러(약 140조원) 규모의 대규모 투자 계획을 발표하면서 강세 흐름을 지속하며 이날도 4.24% 급등, 나스닥은 물론 3대 지수를 모두 끌어올리는 데 기여했다.

김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
소비쿠폰, 2030은 생필품 아닌 ‘이것’에 썼다
60대 여성 차량, 약국 유리창 뚫고 내부까지 돌진…약사 사망
[단독] 인삼차 안 받고 인사치레만했다는 김건희… 건진 “내가 먹었다”
“과로사 멈춰야”… 택배노조 ‘주5일 근무’ 촉구
속초 오징어 난전, ‘불친절 논란’에 고개 숙였다
“장관도 피싱당할뻔”… 도 넘는 사기에 민·관 일제소집
‘서부지법 난동 선동 의혹’ 전광훈 등 7명 출국금지
김건희 구속영장… 첫 전직 대통령 부부 구속 기로
국민일보 신문구독