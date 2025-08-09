[속보] 뉴욕증시, 애플 급등에 강세 마감…나스닥 최고치 경신
뉴욕증시가 8일(현지시간) 애플을 필두로 한 대형 기술주 강세에 힘입어 3대 지수 모두 상승 마감했다.
이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 206.97포인트(0.47%) 오른 4만4175.61에 거래를 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 49.45포인트(0.78%) 오른 6389.45에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 207.32포인트(0.98%) 오른 2만1450.02에 각각 마감했다.
나스닥 종합지수는 이날 상승으로 사상 최고치 기록을 경신했다.
애플은 지난 6일 미국에 1000억 달러(약 140조원) 규모의 대규모 투자 계획을 발표하면서 강세 흐름을 지속하며 이날도 4.24% 급등, 나스닥은 물론 3대 지수를 모두 끌어올리는 데 기여했다.
