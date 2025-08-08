인도, 트럼프 ‘관세폭탄’ 맞서 미국산 무기도입 유보

나렌드라 모디 인도 총리가 지난 2월 13일 미국 워싱턴DC에서 열린 공동기자회견에 참석해 있다. 로이터연합뉴스

양국은 불과 2월 백악관에서 정상회담을 갖고 P-8 도입과 스트라이커·재블린의 인도 내 공동생산 추진을 공식화하며 방산 협력의 폭을 넓혀왔다. 그러나 미국이 인도산 제품에 국가별 관세(상호관세) 25%를 적용한 데 이어, 러시아산 원유 수입을 문제 삼아 추가 25% 부과 행정명령에 서명하면서, 3주 뒤 대(對)인도 관세율이 50%까지 뛰게 됐다. 인도는 관세 문제에 대한 미국의 명확한 입장 정리가 선행돼야 방산 협상을 재개할 수 있다는 입장이다.