‘김건희 최측근’ 이종호 구속적부심 기각…특검 계속 구속 수사

입력:2025-08-08 21:24
김건희 전 여사의 최측근이자 계좌를 관리한 인물로 알려진 이종호 전 블랙펄인베스트먼트 대표가 지난 5일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 뉴시스

김건희 여사의 최측근으로 알려진 이종호 전 블랙펄인베스트 대표가 구속 적법성을 다시 판단해달라고 요청했으나, 법원은 받아들여지지 않았다.

서울중앙지법 형사항소2-1부(곽정한 강희석 조은아 부장판사)는 8일 구속적부심을 한 뒤 이 전 대표의 청구를 기각했다. 이씨는 민중기 특별검사팀의 추가 수사를 구속 상태에서 받을 예정이다.

이 전 대표는 도이치모터스 1차 주가조작 ‘주포’인 이정필씨로부터 2022년 6월~2023년 2월 25차례에 걸쳐 8000여만원을 받고 그가 형사재판에서 실형 대신 집행유예를 선고받을 수 있도록 힘써주겠다고 말한 혐의(변호사법 위반)를 받는다. 특검팀은 그에 대해 지난 1일 구속영장을 청구했고, 법원은 5일 ‘증거인멸 우려’를 이유로 영장을 발부했다.

이 전 대표는 도이치모터스 주가조작 사건의 ‘컨트롤타워’ 역할을 한 인물이다. 삼부토건 주가조작 의혹, 채해병 수사 외압 의혹 등에도 연루돼 있다. 특검팀의 핵심 수사 대상이다. 특검팀은 도이치모터스 주가조작 사건을 들여다보던 중 이 전 대표의 변호사법 위반 혐의를 인지해 수사에 착수했다. 이 전 대표 측은 특검팀이 이정필씨의 허위 진술만으로 무리한 수사를 하고 있다며 혐의를 전면 부인하고 있다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

