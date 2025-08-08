김대호 “BNK전, 밴픽과 과한 욕심이 패인”
디플 기아 김대호 코치가 BNK전 패인으로 밴픽과 과한 욕심을 꼽았다.
디플러스 기아는 8일 서울 종로구 LCK 아레나에서 열린 2025 LoL 챔피언스 코리아(LCK) 정규 시즌 4라운드 경기에서 BNK 피어엑스에 0대 2로 졌다. 13승10패(+5)가 됐다. 순위는 여전히 라이즈 그룹 1위.
이날 디플 기아는 유리한 게임을 역전당했다. 2세트 중반까지 5000 골드 앞섰지만, 미드 한타에서 연달아 패배하면서 리드를 잃었다. 결국 내셔 남작 버프 헌납으로 이어져 역전패했다.
경기 후 기자회견에 참석한 김 코치는 “1세트는 밴픽적으로도 제가 못한 게 있다. 거기서 타격이 있었던 것 같다. 2세트는 선수들이 더 잘하려다가, 고점을 넘어 초고점을 노리려다가, 나쁘게 말하면 오만하게 플레이하다가 패배했다”고 말했다.
김 코치는 “예전에는 이겼어도 처참하게 이긴 경기도 있었다. 이상하게 들릴 수도 있지만, 오늘 0대 2로 패배했어도 선수들은 지향하는 방향에 맞춰서 잘하고 있다고 생각한다”며 “나만 잘하면 좋은 결과가 나올 것”이라고 말했다.
